Cateva trucuri care te ajuta sa ai un somn odihnitor

Stiai ca modul in care dormi poate sa iti afecteze intreaga viata? Daca ai o saltea veche, care nu iti poate asigura confortul de care ai nevoie, fiecare zi iti poate fi data peste cap. Chiar si daca ai o saltea de foarte buna calitate insa, cum ar fi una cu spuma de memorie, exista sanse sa ai un somn agitat. Pana la urma, conteaza foarte mult ceea ce mananci, ceea ce bei pe timpul zilei si activitatile pe care le ai.

Daca vrei un somn perfect, din care sa te trezesti cu o doza mare de energie, iata cateva sfaturi care te ajuta sa il obtii.

Fa o baie calda inainte de somn. Aceasta te ajuta sa dormi foarte bine, deoarece favorizeaza aparitia starii de somnolenta. Bea un ceai fierbinte. Ceaiul are, de asemenea, capacitatea de a-ti oferi starea de somnolenta. Evident, trebuie sa eviti ceaiul verde sau negru, care contin cofeina. Cel mai bine este sa apelezi la un ceai de tei sau de musetel si sa eviti sa il indulcesti. Zaharul sau mierea pot actiona ca adevarate energizante, ceea ce nu te ajuta deloc. Citeste inainte de a dormi. Cititul poate sa fie, de asemenea, de foarte mare ajutor daca vrei sa dormi bine. In fiecare seara poti sa treci peste cateva pagini, pentru a intra in universul cartii. Spre deosebire de tehnologie, care te agita, paginile de carte iti ofera liniste si te ajuta sa dormi. Nu dormi cu televizorul pornit! Foarte multa lume face greseala de a adormi cu televizorul pornit. Este o greseala uriasa, in conditiile in care sunetul si imaginea iti pot rapi din cele mai bune momente de somn. Programeaza-l sa se stinga sau opreste-l chiar inainte sa adormi daca vrei sa te trezesti plin de energie. Laptele cald poate sa induca stare de somn. Un pahar de lapte cald inainte de somn poate sa fie un alt secret care te ajuta sa dormi. Asigura-ti un loc confortabil unde sa petreci cele ~ 8 ore de somn. Mai exact alegeti o saltea buna si ai grija de ea cat mai mult timp cu putinta. Poti sa vezi aici atat sfaturi pentru achizitia unei saltele, tipuri de saltele dar si metode de intretinre a acesteia.

Evident, trebuie sa eviti tot ceea ce inseamna cofeina si sa nu consumi foarte multe alimente seara. Acestea nu fac altceva decat sa te agite. In schimb, poti sa inveti cateva exercitii de respiratie care te vor relaxa si iti vor linisti mintea. De cele mai multe ori, un somn odihnitor tine de modul in care te comporti in fiecare seara.

Toate aceste trucuri sunt inutile, insa, daca nu ai o saltea de calitate. Asadar, cel mai important pas este acela de a-ti cumpara o saltea buna.