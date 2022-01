Cauti sa investesti intr-o usa de intrare? Alege-o in baza celor mai importante criterii!

Gama de usi de intrare de pe piata este atat de vasta in prezent, incat este important sa iti aloci suficient timp pentru a studia toate modelele.

In acelasi timp, este bine sa stii care sunt principalele elemente pe care sa le iei in considerare, astfel incat sa iei cea mai buna decizie. Se spune ca usa de intrare este cartea de vizita a fiecarei locuinta, motiv pentru care este indicat sa tii cont de urmatoarele detalii!

Cele mai populare tipuri de usi de intrare

In ciuda faptului ca ai la dispozitie o varietate de usi de exterior, exista 3 categorii care s-au facut remarcate in timp si care sunt pe placul celor mai multi dintre consumatori:

usi de exterior din lemn – frumoase si rezistente, usile din lemn stratificat sunt potrivite pentru orice tip de locuinta, indiferent de structura arhitecturala a acestora.

frumoase si rezistente, usile din lemn stratificat sunt potrivite pentru orice tip de locuinta, indiferent de structura arhitecturala a acestora. usi de exterior din PVC si termopan – realizate din materiale de ultima generatie, aceste tipuri de usi sunt variate ca modele si sunt din ce in ce mai des utilizate la intrarea in cladirile rezidentiale;

realizate din materiale de ultima generatie, aceste tipuri de usi sunt variate ca modele si sunt din ce in ce mai des utilizate la intrarea in cladirile rezidentiale; usi de exterior metalice – iti asigura un nivel optim de siguranta, fiind disponibile in foarte multe nuante. Astfel de obiecte iti sunt la indemana atunci cand vrei sa te bucuri de un aspect interesant la intrarea in locuinta.

Cum se deschide usa?

Un alt aspect important, care conteaza in privinta usilor de exterior este referitor la tipul de deschidere pe care il au. Cele mai multe dintre usile de pe piata se deschid spre dreapta, insa exista si modele care se deschid spre stanga, precum si usi care iti permit sa comuti deschiderea in functie de cum iti doresti. Gandeste-te, insa, la modul in care ai amenajat locuinta si la felul in care este spatiul din interior impartit: astfel iti vei da seama mai usor daca ai nevoie de o usa cu deschidere spre stanga ori spre dreapta.

Balamale

Pentru propria siguranta, dar si pentru o durata de viata mai mare a usii de exterior, indicat este sa optezi pentru o usa de intrare care sa aiba cel putin 3 balamale: 2 dintre acestea trebuie sa fie situate in partea superioara, respectiv in partea inferioara, iar cea de-a treia la mijloc. In acelasi timp, este important ca balamalele sa fie suficient de rezistente si de solide, incat sa sustina foarte bine usa pe termen lung.

Yala

In ceea ce priveste yala usii de intrare, ea trebuie sa aiba inchidere multipla, in cel putin 2 puncte. Astfel, usa va fi greu de accesat de catre cineva care incearca sa intre prin efractie. De regula, informatii despre tipul de inchidere poti sa gasesti in descrierea usii, asa ca este bine sa ai rabdare pana citesti toate informatiile pe care le ai la dispozitie.

Gama cromatica si design

Nu in ultimul rand, usa de exterior trebuie sa fie frumoasa si aspectuoasa ca design. Ea trebuie sa vina in completarea imaginii de ansamblu a intregii case. Daca ai deja ferestre wenge, opteaza pentru o usa din aceeasi schema cromatica!

