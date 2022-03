Top 6 tipuri de pardoseli pe care le gasesti pe piata

Ai un spatiu pe care intentionezi sa-l amenajezi in perioada urmatoare, pentru a incepe sa-l folosesti? Inainte de a lua o decizie in privinta pardoselii potrivite, este recomandat sa studiezi ofertele de pe piata, care sunt extrem de generoase.

De la pardoseli PVC, pana la cele industriale sau decorative, pe toate le poti studia online, fara sa pleci din confortul propriei case. Atunci cand decizi, poti sa-ti comanzi cele necesare online, urmand ca apoi sa le primesti acolo unde iti doresti sa le montezi.

Pardoseli PVC – ce sunt si ce avantaje iti ofera?

Aspectuoase ca design si simplu de montat, pardoselile din PVC se pliaza perfect in magazine, in locuintele personale, dar si in spatiile de birouri. Acestea sunt simplu de montat si ai libertatea sa alegi orice model iti doresti, care sa corespunda motivului pentru care amenajezi un spatiu. In acelasi timp, este recomandat sa studiezi gama cromatica, pentru a fi sigur ca iei decizia potrivita.

Pardoseli elicopterizate din beton

O alta varianta, pe care o ai la dispozitie este aceea de a te orienta catre pardoselile elicopterizate din beton. Este vorba despre o solutie practica, intrucat astfel de pardoseli se monteaza cu ajutorul unui dispozitiv special. La final, te vei bucura de o podea fina, fara denivelari, pe care o vei putea intretine usor.

Pardoselile din beton sunt excelente pentru a fi folosite in showroom-urile cu trafic intens, in magazine, dar si spatii destinate expozitiilor, acolo unde atmosfera industriala reprezinta un plus pentru oaspetii care trec pragul acestor locuri.

Pardoseli poliuretanice

Perfect plane, fara praguri si simplu de intretinut, pardoselile poliuretanice sunt deseori folosite in cabinetele medicale, acolo unde traficul este intens si unde se lucreaza cu produse medicale. In acelasi timp, aceste pardoseli sunt ideale si pentru frizerii, precum si in spatiile destinate showroom-urilor.

Pardoseli epoxidice

Obtinute din substante chimice, ale caror stare de agregare normala este in forma lichida, pardoselile epoxidice sunt sterile si simplu de curatat. Le poti folosi cu precadere in spatiile cu trafic intens, avand in vedere ca iti ofera un spatiu perfect plan.

Pardoselile epoxidice se aplica usor, prin pensulare, fiind gata pentru utilizare in cel mai scurt timp. Cat despre design, poti sa alegi dintr-o gama variata de modele, dar si de culori, pentru a fi sigur ca podeaua de care te vei bucura va fi una deosebita!

Pardoseli decorative

Pardoselile decorative ar trebui sa se afle, de asemenea, in atentia ta. Acestea sunt colorate, frumoase si aspectuoase, putandu-se plia in numeroase spatii. De exemplu, le poti folosi acasa, intr-un living spatios ori intr-un spatiu destinat recreerii copiilor. Modelul ramane la alegerea, la fel ca si nuantele pe care ti le doresti.

Pardoseli ucrete

Pe lista pardoselilor pe care le mai ai la dispozitie se numara si cele ucrete. Ele au fost special concepute pentru industria alimentara, acolo unde se lucreaza cu precadere cu alimente. Este important ca personalul din restaurante sa isi poata desfasura activitatea in conditii de siguranta, in conditii de maxima igiena, pentru a oferi oaspetilor preparate de top!

Milucon.ro iti pune la dispozitie o varietate de pardoseli de calitate atunci cand te hotarasti sa amenajezi spatiul de care dispui. De la pardoseli industriale, pana la cele decorative sau pardoseli ucrete, toate sunt la doar un click distanta de tine. O echipa de specialisti te poate ajuta in privinta montajului, iar astfel ai certitudinea ca rezultatul final va fi unul excelent!

Date de contact:

Email: office@milucon.ro

Telefon: 0766 419 049