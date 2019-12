Cum alegi mobilierul pentru dormitor copii? Idei de amenajare pentru camere spectaculoase

Camera copilului este mai mult decat o incapere; este un univers in care se regaseste joaca, imaginatia, creativitatea. Trebuie sa te asiguri ca acest spatiu din locuinta este extrem de bine organizat si amenajat, ca emana veselie si energie, si ca va contribui la cresterea armonioasa a copilului tau.

Daca vrei sa faci lucrurile ca la carte, dar sa nu pierzi foarte mult timp prin magazine, ai o solutie simpla la indemana: seturile de mobilier pentru dormitor copii, pe care le poti comanda chiar si online din cele mai cunoscute magazine, unde calitatea e net superioara. Chiar daca esti in pana de idei, un dormitor complet te va ajuta sa amenajezi corect camera copilului tau, si sa pui in valoare spatiul prin culori vii, adaptate varstei sale.

Tine cont de varsta copilului tau si organizeaza spatiul intr-un mod versatil

Primul lucru esential, atunci cand vine vorba de mobilarea completa a camerelor de copii, este sa gandim amenajarea in ansamblu, in functie de etapele de crestere. Daca ai un copil mic, pana la varsta de intrare in scoala, te poti juca cu o amenajare extrem de jucausa, alegand seturi de mobilier in culorile specifice genului. Cele mai clasice sunt: roz – pentru fetite si albastru – pentru baieti. Cu o astfel de alegere nu vei da gres, pentru ca sunt culorile preferate ale copiilor. Vei putea concepe un cadru de basm „de printesa” pentru fata, sau „de erou” pentru baiat, prin alegerea corecta a seturilor de mobilier in acest tip de stil.

Daca este scolar copilul, atunci va trebui sa amenajezi spatiul cat mai versatil. In aceasta etapa, copilul isi va schimba extrem de frecvent preferintele, iar tu vei economisi bani daca nu vei fi pus in situatia de a inlocui mereu piesele de mobilier. Ca totul sa fie mai simplu, iata cateva recomandari bune de urmat:

alege mobilierul in culori neutre, cum ar fi culoarea lemnului, alb sau gri;

personalizeaza mobilierul cu accesorii specifice varstei (tablouri, jucarii, rechizite scolare, lampa);

alege un set complet de mobilier cu multiple si diverse spatii de depozitare;

fii atent ca setul de mobilier sa cuprinda si un birou, ce va fi eficient la realizarea temelor;

nu uita de comode sau noptiere – sunt piese extrem de practice si de utile in amenajare;

poti opta pentru un pat cu sertare, ce va oferi spatii de depozitare suplimentare;

alege un mobilier tineresc, modern, ce creeza o amenajare perfecta pentru un viitor adolescent;

opteaza pentru un magazin de incredere, unde gasesti preturi accesibile pentru calitate garantata.

Cele mai avantajoase preturi la mobilierul pentru dormitor copii – vezi unde le gasesti

Nu numai preturi extrem de avantajoase, ci si calitate fara compromis – le gasesti la Complexslava.ro. Din oferta acestui magazin online fac parte seturile de mobilier pentru copii extrem de versatile, moderne si calitative. Sunt modele pe care nu le vei intalni in alte magazine, cu piese de mobilier care ies in evidenta prin design, dar care sunt si foarte practice, prin spatiile de depozitare pe care le ofera. E foarte avantajos sa cumperi online de la Complexslava.ro.

Castigi mult timp, pentru ca totul e la un click distanta, iar tu beneficiezi de transport rapid. Ai cele mai bune preturi, pentru o calitate garantata, iar – nu in ultimul rand – camera copilului tau va arata wow. Alege unul dintre seturile complete de mobilier dormitor copii!

