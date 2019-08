Ludovic Orban: „A fost asa o animatie, dar mi s-a parut o miscare browniana”

Ludovic Orban, presedintele PNL, a vorbit despre incercarea lui Calin Popescu Tariceanu de a-si arata „barbatia si muschii”, in ceea ce priveste negocierile cu PSD pentru prezidentiale.

„Am urmarit destul de detasat aceasta telenovela de august cu retragerea lui Tariceanu de la guvernare. De fapt a fost un ménage à trois, ca a intrat si Ponta care a vrut sa faca alianta cu ALDE, dup aceea a zis ca face alianta daca ALDE iese de la guvernare. A fost asa o animatie, dar mi s-a parut o miscare browniana. Probabil a fost si un puseu de barbatie a lui Tariceanu apropo de alegerile prezidentiale. A incercat sa isi arate muschii, dar pana la urma ramane intr-o guvernare impotenta.

In ceea ce priveste estimarile pe care le-am facut, acestea au fost ca ALDE nu are cum sa plece de la guvernare, ci, din informatiile pe care le avem sunt foarte nelinistiti ca s-au clasat sub prag la alegerile europarlamentare si de faptul ca exista un risc major daca raman in aceasta formula de guvernare sa nu intre in Parlament la alegerile din 2020 si incearca cumva sa forteze o alianta politica cu PSD care sa le asigure intrarea in Parlament, chiar daca ei coboara sub pragul electoral.”, a declarat Ludovic Orban.