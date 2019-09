Teodor Melescanu: „Acum o saptamana am avut o discuție normala”

Teodor Melescanu, presedintele Senatului, a vorbit in cadrul unei emisiuni Tv despre Calin Popescu Tariceanu.

„Acum o saptamana am avut o discutie normala, fiecare ne-am prezentat punctul de vedere, n-a fost niciun fel de problema. La varsta pe care o am si la experienta pe care o am, am si o obligatie, sa pun in slujba acestei pozitii tocmai ca aceasta institutie sa devina o institutie care sa fie respectata si apreciata de catre romani, nu este cazul in prezent. Am considerat ca pot si chiar am obligatia sa-mi aduc contributia pentru toti cei care m-au ajutat de cand am fost mic, pana astazi. Pana la urma sunt roman, ma intereseaza ca oamenii sa traiasca fericiti si sa fie multumiti de institutiile statului nostru, inclusiv de Parlament”, a mentionat Teodor Melescanu.