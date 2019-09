Viorica Dancila si-a depus candidatura: „Voi fi un presedinte care sa sustina un pact pentru bunastarea romanilor”

Premierul Viorica Dancila si-a depus candidatura la alegerile prezidentiale, afirmand ca are incredere in faptul ca va putea ajunge primul presedinte care a fost premier.

„Voi fi un presedinte care sa sustina un pact pentru bunastarea romanilor, astfel ca niciun pensionar sa nu se teama ca pensia ii va fie taiata, nicio mama sa nu ii fie frica ca nu va primi salariul sau ca ii va fi taiata alocatia copilului, nicio familie din aceasta tara sa nu mai aiba frica ca va veni un guvern care sa ia masuri de austeritate impotriva romanilor.

Iubesc oamenii, imi place sa stau in mijlocul lor, nu e important ce se intampla cu mine, ca ma jignesc si spun lucruri din ce in ce mai urate, pentru mine e important ce se intampla cu femeile, copiii, bunicii.

Imi iubesc foarte mult tara, de fiecare data o reprezint cu demnitate.

Nu prefer toata aceasta agitatie politica, acest joc politic, chiar daca se face in detrimentul cetatenilor.

Am demonstrat ca pot conduce un guvern care are a doua cea mai mare crestere economica din Europa, ca pot conduce presedintia rotativa a Consiliului UE si sa obtin succes pentru tara mea, sunt premier, mereu voi avea in vedere si activitatea guvernamentala indiferent de culoarea politica. As fi primul presedinte care a detinut si functia de premier”, a mentionat Viorica Dancila.