Klaus Iohannis, mesaj catre Dan Barna: „Din pacate arhitectura constitutionala a permis sa fac atat cat am facut”

Dupa depunerea candidaturii la Biroul Electoral Central, Klaus Iohannis i-a raspuns lui Dan Barna, dupa ce acesta a afirmat faptul ca presedintele a fost „doar un pompier pentru momentele in care casa a luat foc”.

„Este o perioada complicata pentru Romania si e nevoie de o munca imensa pentru a repara tot ce a stricat PSD in acesti ani. Este nevoie de modernizarea Romaniei. Este nevoie de spitale moderne, de autostrazi de scoli curate, de o administratie care are in centrul ei cetateanu. Iar toate aceste lucrurui trebuie realizate, trebuie recladite. Si trebuie sa intelegem ca acest lucru poate fi denumit simplu: Romania normala. In acesti ani trebuie sa vedem imensa paguba produsa de PSD. Pot sa spun acum ca am reusit sa previn foarte multe din stricaciunile planificate de PSD. Chiar recent am avut o reusita notabila, cand am reusit la referendumul din 26 mai, impreuna cu romanii, sa oprim distrugerea justitiei planificata de PSD. Da, am fost un fel de pompier atomic, care a prevenit sa se prabuseasca Romania. Fara mine si prezenta mea, PSD chiar ar fi reusit sa distruga justitia, sa acapareze intreaga Romanie. Din pacate arhitectura constitutionala a permis sa fac atat cat am facut. Am folosit toate instrumentele care au fost la dispozitia Presedintelui.

E nevoie de modernizarea Romaniei. Sunt disupus sa conduc aceasta munca. Stiu ce e de facut. Si impreuna cu un guvern ales democratic care se va construi fara indoiala in jurul PNL vom face acest lucru pentru Romania. Imi doresc acest al doilea mandat pentru a conduce aceasta munca de modernizarea a Romaniei.”, a declarat Klaus Iohannis.