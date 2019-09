Kelemen Hunor: „Nu e bine sa avem presedinte part time, dar nici full time”

Candidatul UDMR la alegerile prezidentiale, Klemene Hunor, l-a criticat atat pe Traian Basescu, cat si pe Klaus Iohannis.

„266.024 de semnaturi vom depune. Vreau sa le multumesc celor care au fost alaturi si au sustinut aceasta candidatura, sa existe si un candidat din partea noastra, un candidat din partea Uniunii. Am avut o perioada foarte scurta la dispozitie, ca destul de tarziu am anuntat ca voi candida, trei saptamani, pentru noi efortul e si mai mare, partidele mai mari reusesc mult mai repede. La noi, dincolo de Constitutie, oamenii au impresia dupa doua mandate de Basescu ca presedintele rezolva totul si au aceasta experienta de cinci ani cu presedintele Iohannis, cand presedintele s-a implicat mai putin, si acum sunt un pic debusolati: care e modelul de presedinte? Unul jucator care se baga in toate temele posibile si imposibile sau un presedinte care, din cand in cand, spune ca urmareste cu atentie desfasurarea evenimentelor. Poate ca la mijloc ar trebui sa fie.

Presedintele este un model prin mesaje, prin atitudine, prin implicare si noi am vazut doua modele total diferite, lasandu-l la o parte pe Iliescu: Basescu – care se implica si joaca de dimineata pana seara, si noaptea daca se poate, si presedintele Iohannis – strict pe Constitutie si daca se poate sa nu deranjeze pe nimeni, doar cand arde si trebuie sa vina pompierul, cum zicea el. Nu e bine sa avem presedinte part time, dar nici full time, mai ales daca nu stim ce vrea sa faca”, a declarat Kelemen Hunor..