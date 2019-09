Viorica Dancila, raspuns pentru Klaus Iohannis: „Nu suntem un guvern esuat”

Viorica Dancila a vorbit, la Alba Iulia, despre Guvern, afirmand ca nu este unul esuat, asa cum a mentionat Klaus Iohannis.

„Nu suntem un guvern esuat, cum a spus domnul presedinte, se joaca cu cuvintele, este foarte usor sa jignesti. Suntem un guvern eficient si imi asum cele spuse. Nu sunt un guvern perfect, nu am aceasta aroganta sa spun ca am rezolvat toate problemele, dar cifrele arata, cifrele pe care le spune INS, Comisia Nationala de Prognoza, Eurostatul, arata ca aceasta guvernare este eficienta. Dansul critica guvernarea in timp ce alti presedinti de stat lauda guvernarea din Romania si lauda progresele pe care le-a facut Romania in domeniul economic”, a declarat Viorica Dancila.