Afla care sunt cele mai apreciate tatuaje pentru barbati si apeleaza la un salon de renume

Cu mii de ani in urma, oamenii au gasit o metoda inedita pentru a-si decora corpurile. Avand o motivatie puternica, referitoare la statutul social, tatuarea s-a transformat in timp, devenind un simbol important pentru apararea personala impotriva vrajilor, spiritelor rele sau a ghinioanelor.

Exista diverse modele de tatuaje barbati, care indeplinesc cu succes rolul de a proteja, dar si de a purta noroc, a aduce fericire sau vindecare.

Ce alegi dintre cele mai populare modele de tatuaje barbati?

Daca iti doresti sa iti decorezi coprul cu un desen sau un mesaj original, am pregatit un articol cu cele mai apreciate idei. Alegerea modelului potrivit poate fi destul de dificila, asa ca este nevoie de multa inspiratie si determinare din partea ta. Adesea, modelele de tatuaje barbati combina imagini puternice, cu mesaje sentimentale și simboluri personale.

Iata care sunt cele mai recomandate tatuaje barbati:

1. Nativ americane

Au rolul de a proteja impotriva raului. Populatia nativ americana credea in spiritele bune si cele rele, asa ca au apelat la simboluri specifice traditiei lor, pentru a lupta eficient impotriva răului. In plus, unele modele de tatuaje ofereau vindecarea si le intareau puterea. Poti alege dintre pene, sageti, dream catcher (aparatorul de vise) sau diferite animale (urs, vultur, etc.)

2. Dragon

Acest simbol reprezinta puterea, intelepciunea, puterea si norocul. Este unul dintre cele mai apreciate tatuaje barbati, deoarece mai multe culturi ii acorda dragonului diverse semnificatii pozitive.

3. Citate favorite

Tatuarea unor texte emotionale, cu mesaje puternice, reprezinta tot ce este mai versatil legat de tatuaje. Exista nenumarate posibilitati pentru alegerea citatului, dar si din punct de vedere al modului in care acesta va fi tatuat pe pielea ta, pentru tot restul vietii. Incepand de la zona in care vei realiza tatuajul si pana la fontul utilizat, te poti lasa ghidat de creativitate pentru cele mai bune alegeri.

4. Tatuaje vikingi

Vikingii erau unii dintre cei mai puternici si fiorosi razboinici, din acest motiv desenele lor specifice sunt printre cele mai apreciate tatuaje barbati. Cunoscuti din mitologia nordica, vikingii dadeau dovada de mult curaj, fiind si exploratori recnoscuti. Simbolistica desenelor vikingilor, se refera la protectie, la binecuvantarile zeilor si la victoriile purtate.

5. Tatuaje africane

Vorbim despre un continent foarte mare, cu o moștenire culturala bogata. Egiptul antic este reprezentativ pentru actualele tatuaje barbati, oferind diverse variante de protectie si statut social. Zeul Horus, stapanul cerului, avea un ochi reprezentat de luna si unul de soare, iar aceste simboluri se numara printre cele mai des intalnite pentru tatuaje barbati.

6. Tatuaj cu ceas

Ceasul este un simbol care exprima foarte clar trecerea timpului, semnificand atat bucurie, dar si tristete. In functie de modelul ales, un tatuaj cu ceas atinge diferite momente dintre nastere si moarte. Iar in functie de directia in care privesti, trecut sau viitor, ceasul iti reaminteste in fiecare moment ca suntem muritori, iar clipele curg in permanenta si nimic nu le mai poate aduce inapoi.

7. Tatuaj cu trandafiri

Un simbol universal pentru dragoste si pasiune, trandafirul este un model de tatuaje barbati ales de persoanele romantice. Un trandafir la care se pune accent pe floare, este evident un simbol al iubirii implinite, in timp ce un trandafir cu spini, eventual cu picaturi de sange, semnifica razboi si conflicte care trebuiesc razbunate.

8. Tatuaje japoneze

Cultura asiatica ne aduce posibilitatea unor tatuaje barbati cu rol de protectie. Deoarece alfabetul japonez are foarte multe nuante, asigura-te ca persoana care iti va face tatuajul este un profesionist care isi face temele foarte bine. O greseala banala, cum ar fi o linie stramba sau un punct in plus, poate reprezentat o gafa fatala, ce te poate umple de ridicol, deoarece mesajul va fi schimbat in profunzime.

Indiferent de motivul pentru vrei sa iti faci un tatuaj, te asteptam la cel mai apreciat salon tatuaje Bucuresti, FunkyTattoo, pentru a beneficia de cele mai profi servicii.